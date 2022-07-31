إسرائيل تنقل رسالة تحذير إلى لبنان:"ان لم يكبح حزب الله جماح مقاتليه- لن نكتفي باعتراض المسيرات"

جاء هذا على ضوء وصول الوسيط الامريكي بقضية ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان اليوم لبيروت

مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي نقلوا رسائل واضحة إلى لبنان عن طريق الأمريكيين، والتي حذرت خلالها حزب الله بأنه فيما لو لم يقم بكبح جماح مقاتليه، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد على كل انتهاك للهدوء، ولن يكتفي الجيش الإسرائيلي باعتراض الطائرات المسيرة. وأوضح المسؤولون الأمنيون بحسب موقع "والا" بأـن الولايات المتحدة تولي وزناً وأهمية كبيرة للمفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وذلك لتجنب تصعيد أمني ولإظهار للدول العربية أنه يوجد للولايات المتحدة تأثير في المنطقة.

في المقابل، يواصل الجيش الاسرائيلي تعزيز أنظمة الدفاع حول منصة "كاريش" من خلال نصب أجهزة استشعار خاصة تعمل على التحذير من أنشطة عدائية. وبحسب مسؤولين في الجيش، بأنه فيما لو لم ينجح الأمريكيون بالتوصل الى تسوية قبل بدء المنصة بضخ الغاز في أيلول/سبتمبر سيتم إجراء تقييم للوضع الأمني وسيتم في إطاره دراسة رفع حالة التأهب في المنطقة الشمالية.

وعلى صعيد متصل، وصل الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، عاموس هوخشتين، اليوم إلى بيروت ومن المتوقع أن يبدأ المباحثات المهنية ابتداء من صباح يوم غد. وقال مسؤولون أمنيون للموقع، إن الولايات المتحدة ستقود الى تسوية وان الحسم بالموضوع هذا الأسبوع، بالاضافة الى موافقة حكومة لبنان على تسوية تلزم حزب الله عدم العمل ضد القرار.

ويشار الى أن إسرائيل نقلت الأسبوع الماضي اقتراحا معدلا للولايات المتحدة حول المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. مسؤولان إسرائيليان مطلعان على الموضوع قالوا إن الموقف الإسرائيل نقل إلى الولايات المتحدة قبل وصول هوخشتين إلى بيروت.