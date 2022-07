لبنان: انهيار جزء من صومعة مرفأ بيروت قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للانفجار الضخم

انهارت مساء اليوم الأحد، أجزاء من صوامع تخزين الحبوب الضخمة في مرفأ بيروت بلبنان، بعد حريق استمر لأسابيع، رغم تحذيرات سابقة من انهيار الصوامع التي تضررت بشدة من الانفجار الضخم الذي ضرب المرفأ في 2020 وأدى لمقتل 215 شخصا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سحابة ضخمة من الغبار في سماء المرفأ بعد انهيار صومعتين من الجزء الشمالي من مجمع الصوامع، كما أن الدخان مازال يتصاعد، وسط توقعات بسقوط المزيد من الصوامع، حسب موقع بي بي سي نيوز.

وأرسل الجيش اللبناني مروحيتين لإطفاء النيران باستخدام المياه، وكذلك منع انتشار الغبار الذي من الممكن أن يحتوي على بقايا مواد سامة ناجمة عن انفجار شحنة النترات قبل عامين، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قد أصيب أي شخص

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا في نيسان/أبريل قرارا بهدم الصوامع خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الصوامع إلى معلم شاهد على الانفجار.