لبنان: انهيار جزء من صومعة مرفأ بيروت قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للانفجار الضخم

جاء هذا الانهيار بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن

انهارت مساء اليوم الأحد، أجزاء من صوامع تخزين الحبوب الضخمة في مرفأ بيروت بلبنان، بعد حريق استمر لأسابيع، رغم تحذيرات سابقة من انهيار الصوامع التي تضررت بشدة من الانفجار الضخم الذي ضرب المرفأ في 2020 وأدى لمقتل 215 شخصا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سحابة ضخمة من الغبار في سماء المرفأ بعد انهيار صومعتين من الجزء الشمالي من مجمع الصوامع، كما أن الدخان مازال يتصاعد، وسط توقعات بسقوط المزيد من الصوامع، حسب موقع بي بي سي نيوز.

وأرسل الجيش اللبناني مروحيتين لإطفاء النيران باستخدام المياه، وكذلك منع انتشار الغبار الذي من الممكن أن يحتوي على بقايا مواد سامة ناجمة عن انفجار شحنة النترات قبل عامين، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قد أصيب أي شخص

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا في نيسان/أبريل قرارا بهدم الصوامع خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الصوامع إلى معلم شاهد على الانفجار.

https://twitter.com/i/web/status/1553755506518462469 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء هذا الانهيار بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت الصوامع في الميلان خاصة في الجهة الشمالية، وسط توقعات بانهيار أجزاء منها وهو ما حدث اليوم.

وكانت السلطات اللبنانية أطلقت الأربعاء الماضي تحذيرا من "خطر سقوط" الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعد اندلاع النيران فيه.