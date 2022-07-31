رئيس الحكومة الإسرائيلية يطالب بحل لجنة أممية بشكل فوري بعد أن اتهمها "بمعاداة السامية"

ويقول رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن هذه "اللجنة ليس فقط تدعم معاداة السامية بل تشعلها"

بعث رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش طالبه خلالها "باقالة وحل فوري للجنة التحقيق الأممية ضد إسرائيل" بموضوع عملية "حارس الأسوار" وأضاف لابيد إن "هذه اللجنة ليس فقط تدعم معاداة السامية- بل تشعلها".

وتضمنت الرسالة الى غوتيريش بحسب البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة النقاط الرئيسية التالية:" السيد غوتيريش، أطالبك اليوم بأن تحترم تعهداتك بالنسبة لهذه الحالة الفاضحة، وتصحيح الأمور- هذا الأمر لايمكن السكوت عنه".

وقالت إن "الافتراءات بموضوع "اللوبي اليهودي" الذي ينشط "للسيطرة" على الإعلام تذكرنا بأحلك الأيام في التاريخ الحديث" وتابعت "هذه اللجنة ليس فقط داعمة لمعاداة السامية- انما تشعلها"

وجاءت رسالة لابيد في أعقاب تصريحات لعضو اللجنة ميلون كوتاري وصفت بأنها "معادية للسامية" وتنضم بحسب البيان إلى "سلسلة حوادث معادية للسامية وظاهرة واضحة معادية لإسرائيل، في لجنة التحقيق الأممية".

هذه الرسالة هي جزء من جهود متواصلة وشاملة تبذلها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وبعد هذه الجهود أدان ممثلو عدد من الدول ملاحظات كوتاري التي اعتبرتها إسرائيل "معادية للسامية" من بينها: الولايات المتحدة، فرنسا، كندا، المانيا، المملكة المتحدة، هولندا، النمسا، الاتحاد الاوروبي.