المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية: "خصم إسرائيل 600 مليون شاقل من أموال المقاصة هي سرقة لأموال الشعب الفلسطيني"

أبو ردينة"هذا القرار هو تصرف غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي"زدعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل"

أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس الأحد، رفض السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم 600 مليون شاقل من مستحقات الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، معتبرا أن هذا القرار "سرقة لأموال الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن أبو ردينة قوله إن "قيادة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس ترفض هذا القرار الخطير للحكومة الإسرائيلية، الذي لن يؤدي إلي أي نتيجة لأن حقوق الأسرى لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأي اقتطاع من أموال الشعب الفلسطيني".

وتابع أبو ردينة أن "هذا القرار هو تصرف غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني"، مطالبا الحكومة الإسرائيلية "بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".

وكان مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت)، قد قرر ​​أمس الأحد خصم 600 مليون شاقل من مستحقات الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.