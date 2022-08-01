الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 مشتبها بهم "لقيامهم بأعمال عدائية" مرتبطين بحركة حماس

مداهمة منازل 39 مشتبها بهم بهدف اعتقال واستجواب مطلوبين مرتبطين بحركة حماس ويشتبه في ضلوعه بأنشطة عدائية

أفاد الناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بأنه اعتقل 13 فلسطينيا مطلوبا، خلال مداهمة 39 منزلا لمشتبهين بهم في الضفة الغربية بهدف استجوابهم لارتباطهم بحركة حماس، يشبه في ضلوعهم في عمليات عدائية.

واشار الناطق بسلن الجيش إلى أن "جنود من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام"الشاباك" وشرطة الحدود، داهموا في وقت واحد الليلة المنصرمة في عمليتين، وداهموا منازل 39 مشتبهاً بهم بهدف اعتقال واستجواب مطلوبين مرتبطين بحركة حماس ويشتبه في ضلوعه في أنشطة عدائية"

وأكد أنه خلال العمليتينوقعت اشتباكات عنيفة في عدة مراكز بمشاركة عشرات الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الجيش الإسرائيلي، وردت القوات بإجراءات لتفريق المظاهرات"

وعملت القوات الإسرائيلية من بين آخرين، "في قرى بيت فوريك وجيوس ومخيم جيلزون للاجئين ودرة وبيت عوا ويطا والدهيشة وبيت عمر وصوريف وصانور ونابلس في الضفة الغربية"مشيرا إلى أنه "لا خسائر في صفوف قوات الجيش".

الضفة الغربية وتم نقلهم لمزيد من التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية.