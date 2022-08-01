زوجة الرئيس الأوكراني: "صمود إسرائيل هو مصدر إلهام لنا، نحن نعتبركم قدوة لنا"

"عندما ننظر إلى إسرائيل، نرى قوتهم ومرونتهم في التعامل مع الوضع الذي تعيش فيه منذ سنوات، نحن نعتبركم قدوة لنا"

أكدت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، أمس الأحد، أن بلادها "تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود نظرًا لتاريخها من الهجمات من جيرانها"، مضيفة أنه “ليس من المبالغة القول إن تجربة إسرائيل تلهم المواطنين الأوكرانيين”.

وقالت أولينا زيلينسكا في مقابلة مع قنا ة الإسرائيلة(12) ، "نحن نرى قوة ومرونة الإسرائيليين في الوضع الصعب الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه لسنوات عديدة"، مشيرة إلى أن "بلادها تقدر كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها، وخاصة مساعدة إسرائيل في علاج الجرحى الأوكرانيين".

ومن بين المجالات التي عرضت إسرائيل المساعدة فيها هو تدريب المتخصصين الأوكرانيينن في الصحة العقلية على تحمل نوع الصدمة التي من المحتمل أن يواجهوها بعد الغزو الروسي للبلاد، حيث سافرت في الأشهر الأخيرة، مجموعتان من المتخصصين في مجال الصحة العقلية – معظمهم من علماء النفس والمعالجين – إلى إسرائيل للتعلم من خبراء الصدمات الإسرائيليين

وفقًا لزيلينسكا، فإن "أكثر من 60 في المئة من الأوكرانيين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة والقلق الشديد"، وقالت: "عندما ننظر إلى إسرائيل ، نرى قوتهم وتصميمهم ومرونتهم في التعامل مع الوضع الذي تعيش فيه منذ سنوات، وهو أمر ليس بسيط "، وتابعت "نحن نعتبركم قدوة لنا".

وأشارت زيلينسكا: “وفقًا لتقديرات وزارة الصحة الأوكرانية، سيحتاج حوالي 15 مليون مواطن أوكراني إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، لذلك لم يكن لدينا وقت نضيعه، وكان علينا البدء في العمل على الفور”.

وعندما سئلت عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل يجب أن تقدم المزيد من المساعدة لأوكرانيا، قالت زوجة الرئيس الأوكراني إنها "ممتنة لكل المساعدة التي تلقتها بلادها بالفعل منها"، مضيفة "بالتأكيد أن نظامنا الصحي يعاني من إرهاق شديد ويغرق في الطلب. لهذا أناشد جميع نظرائي في البلدان الأخرى - من فضلكم، افعلوا ما بوسعك للمساعدة، بأي شكل قد يكون. إذا كان بإمكان إسرائيل أن تقود جهدًا عالميًا لتقديم الدعم لنا، سيكون ذلك أمرًا لا يصدق ".