لـ"تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي": المفتش العام للشرطة الإسرائيلية في زيارة "رسمية تاريخية"للمغرب

يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الشرطة المغربية ووزارة الداخلية المغربية ويزور عددًا من منشآت الشرطة والأمن

توجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلة الجنرال يعقوف شبتاي، اليوم الإثنين، إلى المغرب في زيارة "رسمية تاريخية"و يرافقه رئيس شعبة المخابرات ورئيس وحدة العلاقات الخارجية الإسرائيلية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الشرطة المغربية ووزارة الداخلية المغربية ويزور عددًا من منشآت الشرطة والأمن.

وتستمر زيارة يعقوف شبتاي لمدة خمسة ايام، سيناقش خلالها مع المسؤولين المغاربة "تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي والتحقيقي بهدف تعزيز العلاقات بين قوات الشرطة في البلدين"

ومن المتوقع أيضا أن يضع يعكوف شبتاي إكليلا من الزهور على ضريح محمد الخامس بالرباط ، مكان دفن الملوك والسلاطين المغاربة، ويلتقي بأعضاء الجالية اليهودية ومؤسساتها.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد زار رسميا المغرب، شهر يوليو/تموز المنصرم عقد خلالها اجتماعات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الجنرال الفاروق بلخير، وبالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.