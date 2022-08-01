إيران تؤكد أن لديها القدرة على صناعة قنبلة نووية لكنها لا ننوي ذلك

محمد إسلامي قال، إن "لدى بلاده تعاونا بناءً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الإثنين، أن إيران لديها القدرة على إنتاج قنبلة نووية ولكنها لا تنوي القيام ذلك.

وأفادت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء أن محمد إسلامي قال، إن "لدى بلاده تعاونا بناءً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أن "الوكالة تشرف على برنامج إيران النووي"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع محمد إسلامي أنه "إذا كانت الأطراف المقابلة تريد حقا التوصل إلى اتفاق لإعادة تفعيل الاتفاق النووي لعام 2015، فعليها أن تكف عن تكرار الاتهامات الواهية السابقة، حسب وصفه".

وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67 بالمئة المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، علما أن صنع قنبلة نووية يتطلب توفر يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تخلى في عام 2018 عن الاتفاق النووي والذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

ومن جانبه، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية، علي باقري كني، أمس الأحد أن بلاده ردت على اقتراح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع الدول الكبرى وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات.

ويذكر أن بوريل كان قد أكد الثلاثاء الماضي أنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.