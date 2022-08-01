جنود إسرائيليون يكتشفون ديرًا للراهبات البيزنطية بفسيفساء عمرها 1500 عام "يعتقد أن يكون هذا قبر حنة والدة النبي صموئيل"

إيلي"مشروع الجيش الإسرائيلي، الذي تشارك فيه سلطة الآثار، هو نافذة على عالم الآثار لكل جندي وقائد في الجيش"

أفادت سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جنود إسرائيليون اكتشفوا مؤخرًا دير للراهبات البيزنطية بفسيفساء عمرها 1500 عام وتسمى حُربت هاني، وذلك في منطقة "شوهام" وسط إسرائيل، مشيرة إلى أنه"وفقًا للأدلة يمكن أن يكون هذا قبر حنّة، والدة النبي صموئيل".

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية، "هذه هي إسرائيل، مليئة بالآثار الثمينة، أينما ذهبت للقيام ببناء طريق أو التخطيط لحي جديد ومن المحتمل أن تظهر الآثار" وأكدت على أن "جزءًا صغيرًا من الموقع الذي يقع في منطقة محترقة، تعرض لأضرار من قبل الجيش الإسرائيلي"، مضيفة أنه "وفقًا للأدلة يمكن أن يكون هذا قبر حنّة، والدة النبي صموئيل".

ومن جهته قال عالم الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية، إيسي كورنفيلد، "في الآونة الأخيرة، أثناء نشاط للجيش الإسرائيلي في منطقة الحريق حيث يقع المبنى، لحقت أضرار بجزء صغير من الموقع القديم". وتابع إيسي كورنفيلد، "خلال أعمال التنقيب السابقة في الدير، تم اكتشاف مبنيين أحدهما كنيسة مرصوفة بالفسيفساء الملونة تظهر مناظر نباتية، ونظام دفن تحت الأرض، وغرف رئيسية للدير، وغرف منعزلة بالنسبة للراهبات، تم العثور أيضًا على قاعة مدخل وبرج به غرف معيشة بالإضافة إلى غرفة طعام".

ومن جانبه، قال مدير سلطة الآثار الإسرائيلية، إيلي إسكوزيدو، إن "مشروع الجيش الإسرائيلي، الذي تشارك فيه سلطة الآثار، هو نافذة على عالم الآثار لكل جندي وقائد في الجيش".