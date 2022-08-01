إسرائيل: 85 متطوعا من يهود الشتات من مختلف دول العالم يشاركون في خدمات الطوارئ الإسرائيلية

يسافر أكثر من 400 متطوع يهودي أجنبي، تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، إلى إسرائيل سنويًا

وصل عشرات الشبان اليهود من الشتات لإسرائيل من مختلف دول العالم لقضاء خمسة أسابيع للتطوع ببرنامج خاص لنجمة داوود الحمراء مخصص لليهود من خارج البلاد بالتعاون مع شركة تابعة للوكالة اليهودية.

وقال المدير التنفيذي لشركة "تجربة إسرائيل"، عاموس حرمون، وهي شركة تابعة للوكالة اليهودية إن " الأمريتعلق بقضاء خمسة أسابيع في إسرائيل، لكنها ليست مجرد رحلة أخرى".

وأضاف في حديثه ل I24NEWS "إنها فرصة للمشاركين للقاء بالإسرائيليين في أصعب لحظاتهم، إنهم يذهبون إلى مشاهد الهجمات والحوادث ويلتقون بالعائلات في أصعب اللحظات من الحياة واليأس".

ويسافر أكثر من 400 متطوع يهودي أجنبي، تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، إلى إسرائيل سنويًا كجزء من برنامج تطوعي في خدمات الطوارئ الإسرائيلية نجمة داود الحمراء.

وفي نفس السياق، جاءت إيفا ماماني، وهي شابة كندية من مونتريال تبلغ من العمر 19 سنة، إلى إسرائيل في إطار البرنامج الخاص لنجمة داوود الحمراء، وهي تخطط لدراسة الطب، واعتبرت أن هذا البرنامج "أول نهج وفرصة فريدة لها لتعيش لحظات قوية، تساعدها في العمل مستقبلا".

ومن جانبه، قال آدم الكايم والذي رافق المسعفين في جميع مهامهم، "ما أعجبني في هذه الرحلة هو أننا كنا مستقلين، ذهبنا للعمل مثل كل الإسرائيليين، كنا مندمجين"، مضيفا "لقد شاركت في عمليات الإنعاش، ورأيت أشياء لا يراها عادة الشباب في مثل سني، وتحملت مسؤوليات لا يتحملها أي شخص في سني".

وتم إطلاق البرنامج منذ أكثر من 20 عامًا، وسمي على اسم "يوهاي بورات"، منسق البرنامج في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الذي قُتل في إطلاق نار عام 2002 أثناء خدمته كجندي احتياطي في الجيش.

بعد دورة تدريبية لمدة 10 أيام ، يتم نشر المشاركين لمدة خمسة أسابيع في جميع المحطات والمراكز الإسرائيلية.

وخلال عشرين عامًا، شارك بالفعل أكثر من 4000 شخص من جميع أنحاء العالم في هذا البرنامج التطوعي.

ترجمة: سعيد العفاسي/ سعد القادري صحافيان في قناة i24NEWS