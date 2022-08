السلطات الإيرانية تعتقل شخصيات بهائية رئيسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

كشفت وكالة ايرنا الإيرانية عن قيام السلطات الأمنية أمس الأحد، في إيران باعتقال نحو 20 شخصا يشغلون مهام رئيسية في الطائفة البهائية بدعوى التجسس لصالح إسرائيل، فضلا عن إجراء تفتيش لمنازل المعتقلين. والمعتقلون هم مواطنون إيرانيون بهائيون تربطهم علاقة بـ "بيت العدل" وهو مركز العقيدة البهائي المقام في مدينة حيفا الساحلية في إسرائيل.

وبحسب النشر، فقد داهمت القوات الأمنية أمس الأحد، منازل عشرات المواطنين البهائيين في عدة مناطق في إيران وقامت بمصادرة متعلقاتهم الشخصية واقتادت عددا منهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق.

ويفيد موقع واللا أن الدستور الأيراني لا يعترف بالديانة البهائية وصدرت فتوة عام 2018 تحظر أي علاقة بما في ذلك العلاقات التجارية مع أتباع البهائية، علمأ ان عدد أولئك في إيران يبلغ نحو 300 ألف شخص يعانون من المضايقات والتمييز بشكل ممنهج.

وأفيد أيضًا أن الطائفة البهائية أعلنت في حزيران/يونيو عن اعتقال السلطات نحو 44 شخصا منهم، تم تقديمهم للمحاكمة وفرضت عليهم أحكام بالسجن.

كما تمت الإشارة إلى اعتقال أمس ثلاثة شخصيات تبوأت مناصب إدارية داخل الطائفة البهائية هم باريفا جمالابادي، ومافاش سبت وعفيف نعيمي.

وكانت إيران قد أعلنت مرارا في الأسابيع الأخيرة عن اكتشافها خلايا جاسوسية تعمل لصالح إسرائيل ونسبت للبعض منهم التخابر مع الموساد.