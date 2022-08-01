لابيد بتصريحات استثنائية :"’القدرات الأخرى’ تحمينا وتبقينا على قيد الحياة"

جاءت هذه التصريحات خلال مراسم استلام رئيس الطاقة النووية الجديد بديوان رئيس الحكومة منصبه

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد في مراسم تسلم رئيس لجنة الطاقة النووية في ديوان رئيس الحكومة منصبه وقال :"الساحة العملياتية في القبة الشفافة فوقنا تتكون من قدرات دفاعية ومن قدرات هجومية، ومما يسمى عادة في وسائل الإعلام الأجنبية ’قدرات أخرى’. هذه القدرات الأخرى تحمينا وستبقينا على قيد الحياة طالما نحن وأطفالنا هنا".

وأضاف لابيد بحسب البيان الصادر عن مكتبه إن :"بن غوريون أقام لجنة الطاقة النووية عام-1952. يتطلب الأمر الكثير من الرؤيا لإقامة هذا الأمر. رؤيا، أهم معانيها الأساسية هي القدرة لأخذ فكرة وأن يتم إدخال فيها نظام، قوة، الأشخاص المناسبين، التفكير للمدى الطويل والكثير من خوض التفاصيل، وهذا ما أجده أمامي".

وأنهى المقدم زئيف شناير فترة سبع سنوات بمنصب رئيس لجنة الطاقة النووية، وخدمة بلغت 49 عاما في الجهاز الأمني، وسيستبدله بالمنصب موشيه ادري الذي خدم في الجيش الإسرائيلي قرابة 31 عاما، وشغل خلال السنوات الـ 11 الأخيرة عدة مناصب كبيرة في الجهاز الأمني.

من جانبه صرح رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت خلال المراسم اليوم "قبل عام تلقينا سلسلة من القرارات تهدف الى تحديد التقديرات في جانبنا لمواجهة النووي الايراني. خصصنا موارد عظيمة لإغلاق فجوات والتي منعتني من النوم".

واضاف بينيت :"الايرانيون يتقدمون، لكن الجهاز الأمني الإسرائيلي عمل العام الماضي بكل القوة، أطالبكم وأعرف أنكم ستواصلون العمل- بدون علاقة للاضطرابات السياسية بالدولة. مستقبلنا وأمننا لأجيال يرتبط بذلك".