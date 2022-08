انطلاق تدريب مشترك بين البحرية الإسرائيلية والأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر

بدـأت البحرية الإسرائيلية اليوم الاثنين تدريبا مشتركا سيتواصل أربعة أيام مع الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر، وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإن التدريب سيركز على تخطيط المهمات، حماية ممرات الملاحة في المنطقة وتمارين مشتركة بين كلا الجيشين.

سلاح البحرية الإسرائيلية يجري تدريباته من خلال استخدام السفينتين المدمرة ايلات (ساعر 5) وزورق الصواريخ (ساعر 4.5). بينما يتدرب سلاح البحرية الأمريكية بالاستعانة بثلاث سفن صواريخ.

وبحسب التقرير، جهاز الأمن الإسرائيلي رصد خلال السنوات الأخيرة أنشطة متزايدة لايران في البحر الأحمر، ما يعني أن التدريب المشترك معناه أيضا رسالة لايران. وكشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الشهر الماضي عن صور أقمار صناعية تظهر بها أربع سفن للحرس الثوري الايراني في البحر الأحمر تشير الى التموضع الايراني الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة.