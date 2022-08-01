لابيد يجتمع مع المرشحين لمنصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأربعاء القادم

يأتي هذا في اعقاب ازاله اهم العوائق بعد تعيين لابيد للقاضي السابق مازوز بمنصب رئيس لجنة التعيينات

اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم أنه سيجتمع مع المرشحين لمنصب رئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية، الجنرال ايال زامير والجنرال هرتسي هليفي الأربعاء القادم.

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس كان اجتمع نهاية الأسبوع الماضي، مع رئيس هيئة الأركان الأسبق غادي ايزنكوت، ووزراء الأمن السابقين ايهود باراك وعامير بيرتس في إطار جولة المشاورات قبل تعيين الشخصية المناسبة للمنصب.

وبعد أن تلقى غانتس من المستشارة القضائية للحكومة جالي ميارة الموافقة القانونية على تعيين رئيس هيئة الأركان قبل الانتخابات في 1 تشرين ثاني /نوفمبر، ينوي غانتس الاعلان عن هوية المرشح الذي سيتم اختياره في غضون أسابيع. وتشير التقديرات الى أن نائب رئيس هيئة الاركان الحالي الجنرال هرتسي هليفي هو المرشح الأوفر حظا بالحصول على المنصب.

وعلى صعيد متصل، أزيلت إحدى أكبر العوائق لتعيين رئيس هيئة الأركان بعد تعيين رئيس الحكومة يائير لابيد قاضي المحكمة العليا السابق ميني مازوز بمنصب رئيس لجنة تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام. وكان مازور شغل بالماضي منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.