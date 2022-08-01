English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • لابيد يجتمع مع المرشحين لمنصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأربعاء القادم

لابيد يجتمع مع المرشحين لمنصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأربعاء القادم

i24news

دقيقة 1
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الامن بيني غانتس يزوران القيادة الشمالية على الحدود مع لبنان ، 19 يوليو ، 2022
Ariel Hermoni / Ministry of Defenseرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الامن بيني غانتس يزوران القيادة الشمالية على الحدود مع لبنان ، 19 يوليو ، 2022

يأتي هذا في اعقاب ازاله اهم العوائق بعد تعيين لابيد للقاضي السابق مازوز بمنصب رئيس لجنة التعيينات

اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم أنه سيجتمع مع المرشحين لمنصب رئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية، الجنرال ايال زامير والجنرال هرتسي هليفي الأربعاء القادم. 

Video poster

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس كان اجتمع نهاية الأسبوع الماضي، مع رئيس هيئة الأركان الأسبق غادي ايزنكوت، ووزراء الأمن السابقين ايهود باراك وعامير بيرتس في إطار جولة المشاورات قبل تعيين الشخصية المناسبة للمنصب. 

وبعد أن تلقى غانتس من المستشارة القضائية للحكومة جالي ميارة الموافقة القانونية على تعيين رئيس هيئة الأركان قبل الانتخابات في 1 تشرين ثاني /نوفمبر، ينوي غانتس الاعلان عن هوية المرشح الذي سيتم اختياره في غضون أسابيع. وتشير التقديرات الى أن نائب رئيس هيئة الاركان الحالي الجنرال هرتسي هليفي هو المرشح الأوفر حظا بالحصول على المنصب. 

وعلى صعيد متصل، أزيلت إحدى أكبر العوائق لتعيين رئيس هيئة الأركان بعد تعيين رئيس الحكومة يائير لابيد قاضي المحكمة العليا السابق ميني مازوز بمنصب رئيس لجنة تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام. وكان مازور شغل بالماضي منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية. 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق