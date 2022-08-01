بينيت يعلن تحمل مسؤوليته الوزارية عن نتائج رحلة مدرسية انتهت بكارثة مقتل عشرة طلاب في 2018

تعرف الكارثة باسم كارثة تسافيت نسبة إلى وادي تسافيت جنوبي البحر الميت، ولم تصغ إدارة المدرسة للتنبيهات

أدلى رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان بشهادتيهما اليوم الاثنين في لجنة التحقيق في كارثة حصدت أرواح طلاب مدرسة خاصة للتحضير العسكري عام 2018 طالب على إثرها الأهالي المسؤولين بتحمل المسؤولية. وشغل ليبرمان في حينه منصب وزير الأمن فيما تولى بينيت وزارة التعليم .

تعرف الكارثة إعلاميًا باسم كارثة تسافيت نسبة إلى وادي تسافيت (وادي المراقب) جنوبي البحر الميت، ولم تصغ إدارة المدرسة للتنبيهات باحتمال تغير الطقس وهطول الأمطار وكانت النتيجة أن انغمر الوادي بالمياه في لحظات وجرف معه عشرة طلاب إلى موتهم.

ووفق النشر في معاريف فقد أوضح بينيت في مستهل أقواله بأنه يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات. ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله "لقد اتخذت قراري بتحمل المسؤولية عن هذا الحادث الأليم، بهدف إجراء الإصلاحات المطلوبة. لم أدحرج المسؤولية صوب أي كان. يجري الحديث كثيرا عن تحمل المسؤولية، وأريد أن أقول رأيي: القيمة الرائدة في حياتي هي قيمة المسؤولية. أن تتحمل المسؤولية يعني أن تقوم بكل ما هو مطلوب حتى نمنع تكرار مثل هذه الكارثة مرة أخرى مع المحافظة على استمرار عمل المدارس التي تعد الطلاب للخدمة العسكرية.

في المقابل، قال ليبرمان أن "دور وزارة الأمن في المدارس التحضيرية للخدمة العسكرية ينحصر في تمويلها ليس إلا. وقمت حينها من فوري بتقديم استقالتي من منصبي كوزير للأمن، لكنني أعتقد أنه يجب تحويل المسؤولية عن هذه المدارس إلى وزارة الأمن. لم يكن أمامنا الكثير لنقوم به.

غير ان القاضية رفضت أقوال الوزير الذي تنصل من المسؤولية من خلال تأكيده على أن هذه المدارس تعتمد في العادة رأي غرفة الطوارئ ووزارة التعليم. وأكدت بدورها أنه كان من المفروض أن تلعب وزارة الأمن دور الهيئة المراقبة على هذه المدارس ونشاطاتها.