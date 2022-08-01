الشرطة الإسرائيلية عقبت بأن "النتائج أظهرت بأنها لم تستخدم البرنامج بصورة مخالفة للقانون"

نشرت اللجنة الاسرائيلية الخاصة التي فحصت قضية استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة NSO، نتائجها النهائية ويتضح من خلالها أن "الشرطة لم تقم بأي نشاط تجسس بدون أوامر، لكن نعم، كانت هناك حالات تجاوزت بها الشرطة هذه الأوامر".

طاقم لجنة التحقيق التي يطلق عليها "لجنة مرري" نسبة الى الى نائب المستشارة القضائية للحكومة عاميت مرري الذي يرأسها، أقر انه "لم يتم العثور الى ما يشير بأن الشرطة قامت باختراق بدون أوامر للهواتف النقالة التي يظهر اسمها في الاعلام عن طريق برنامج "بيغاسوس"، لكن يتضح بأنه "على مدار سنوات لم ينسب أصحاب القرار في الشرطة الإسرائيلية المعنى الكامل المطلوب لنطاق القدرات المحتملة للنظام المستخدم للتنصت على الاتصالات بين الحواسيب".

من بين الأمور الأخرى، اللجنة وجدت بأنه تم الحصول على مواد محظورة من الهواتف النقالة الى أجهزة الشرطة، رغم أن النظام تم تشغيله بعد تلقي أوامر قضائية، وذلك لأنه لم يتم ملائمة الأنظمة من الناحية التقنية الى صلاحيات الشرطة.بما أنه وفقا لأنظمة الشرطة لا يوجد ما يمكن استخدامه بهذه المواد المحظورة، فهناك بالفعل فإن الحصول عليها يعتبر تجاوز لسلطتها.

ووجدت اللجنة أنه تم جمع معطيات زائدة بدون تصريح، لكنه تم جمعها بشكل شامل، ولم يتم تحويلها الى وحدة التحقيقات ولم يتم استخدامها. وبحسب مرري ، توجد حاجة بتعديل قانوني أو بإضعاف البرنامج، كحل للعيوب التي عثر عليها. الى جانب ذلك ذكر التقرير بأن "بعد دراسة الجوانب التقنية والغرض من التنصت لمكافحة الجريمة، اقتنعنا بأنه في حال نفذت التغييرات التقنية المطلوبة هناك مجال للسماح لشرطة إسرائيل باستئناف استخدام الأنظمة".

وعقبت الشرطة الإسرائيلية على ما ورد في التقرير وقالت :"الشرطة حصلت على تقرير لجنة مرري، ومن التقرير يتضح بشكل واضح أنه على عكس المنشورات الكاذبة، استخدام القدرات التكنلوجية لشرطة إسرائيل، كان فقط لغرض منع واكتشاف الجرائم الخطيرة، ويخضع لأوامر المحكمة ولم يتم القيام بأي نشاط متعمد مخالف للقانون".