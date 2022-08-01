إيران تحتج على اعترافات لمسؤول أمني لقناة 13 بالعبث في أراضيها: "اعتراف فظ بالمسؤولية عن الإرهاب"

"نحن لا نخجل من إبلاغ الأمريكيين بأننا نفكر بشكل مختلف أو حتى من التصرف في إيران. إسرائيل ستتصرف وفق ما تراه

بعث سفير إيران لدى الأمم المتحدة برسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إثر تصريحات لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، خلال مقابلة أجرتها معه القناة الإخبارية حدشوت 13 وتم بثها قبل نحو أسبوعين، على ما جاء في النشرة المركزية لمساء اليوم الإثنين.

وكان حولتا قد أكد خلال المقابلة وبشكل علني أن إسرائيل تقوم بعمليات فوق الأراضي الإيرانية، وجاء في رسالة بعث بها السفير الإيراني "مقابلة حولتا عبارة عن بيان استفزازي واعتراف صارخ بمسؤوليتها عن الأعمال الإرهابية والتدمير الذي نفذته فوق الأراضي الإيرانية، وهذا دليل على أن النظام الإسرائيلي مسؤول عن هذه الأعمال ويجب تقديمه للمحاسبة وتحمل تبعات أعماله".

وكان حولتا قد قال في المقابلة: "نحن لا نخجل من إبلاغ الأمريكيين بأننا نفكر بشكل مختلف أو حتى من التصرف في إيران. إسرائيل ستتصرف وفق ما تراه مناسبًا. قمنا بعمليات ليست بقليلة السنة الفائتة في إيران، و الولايات المتحدة تدعمنا. نتصرف بشكل منطقي ومسؤول ويمكن للجميع أن يرى أن هذا لا يضر بالعلاقات بين رئيس الولايات المتحدة وإسرائيل بل على العكس".

وفي الوقت الذي رفض المقربون من حولتا التعقيب على أقوال السفير الإيراني، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان "إنها محاولة من جانب إيران لحرف النظر عن مشروعها النووي.

من جهة أخرى، أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، نهاية شهر حزيران/يونيو على لسان مسؤولين إيرانيين أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة التي جرى تنفيذها داخل أراضي الجمهورية الإسلامية تمكنت من زعزعة الاستقرار على مستوى قيادة البلاد. خلال المقابلة، عقب نائب الرئيس الإيراني السابق محمد أبطحي على الاغتيالات الغامضة التي حدثت في إيران في الأشهر الأخيرة وكذلك التغييرات في القيادة.