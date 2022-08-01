كوشنير: ترامب غضب على نتنياهو وفكر بالإعلان عن دعم علني لغانتس

غضب الرئيس الامريكي جاء بسبب جهود نتنياهو لدفع عملية فورية لضم المستوطنات

كشف جاريد كوشنير ، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن التوتر الشديد بين ترامب ورئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو، على خلفية جهود الأخير دفع عملية فورية لضم المستوطنات. وقال كوشنير بكتابه "Breaking History"، أن ترامب كان غاضبا على نتنياهو بسبب الموضوع لدرجة أنه فكر بالإعلان عن دعم علني لخصمه بالانتخابات بذلك الوقت بيني غانتس.

وذكر كوشنر، بحسب "هآرتس" أن غضب الرئيس الأمريكي في حينه نبع من قرار نتنياهو استغلال إطلاق "صفقة القرن"، الخطة السياسية للإدارة الأمريكية، والذ أقيم في البيت الأبيض في كانون ثاني/يناير 2020، للإعلان عن نيته فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، بصورة تتناقض مع موقف الإدارة. وبحسب كوشنير، الخطاب أحرج ترامب وممثلي الدول التي حضرت الحدث وتوقعوا سماع رسالة تصالحية بدل اعلان مثير للجدل. وبحسب المستشار الكبير، بعد خروجهم من الحدث ، قال له ترامب بأن "بيبي القى خطابا لحملته الانتخابية، أشعر بالقذارة" وبعدها ترامب "تشاور معي إن كان من الممكن اتخاذ خطوة استثنائية من خلال دعم منافسه بيني غانتس"

الخلاف حول قضية الضم عبر عن نقطة تدني بمستوى العلاقات بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية في عهد نتنياهو. حيث أن كوشنير كان يعمل على تعزيز علاقات إسرائيل مع دول العالم، في حين أن نتنياهو كان منغمسا بالسياسات الداخلية خشية خسارته الانتخابات . وبحسب كوشنير، نتنياهو بدأ دفع مبادرة الضم بتشجيع من السفير الأمريكي في البلاد بذلك الحين، ديفيد فريدمان، بدون أن يطلع الأخير المسؤولين في الادارة الأمريكية على الرسائل التي بعثها لنتنياهو وبدون الحصول على موافقتهم على الخطوة.