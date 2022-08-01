مقتل مسلح فلسطيني باشتباكات بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين بعد تنفيذ عملية اعتقال بمخيم جنين

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية مساء اليوم في مخيم جنين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، ونفذ العملية عناصر من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود ومقاتلين من كتيبة جولاني، ووقع خلال العملية تبادل إطلاق نار بين مسلحين فلسطينين أطلقوا النار بالقرب من المبنى الذي كان يتحصن به السعدي، وجراء ذلك قتل فلسطيني خلال تبادل إطلاق نار ، فيما أكد موقع "واينت" أنه لم يكن أي إصابات بصفوف الجنود الإسرائيليين.

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن الفلسطيني الذي قتل بتبادل إطلاق النار يدعى ضياء الكفريني وتوفي بعد نقله الى مستشفى جنين التخصصي، وذكرت مصادر فلسطينية انه تم خلال العملية اعتقال زوج ابنة السعدي أيضا ، كما وقع خلال عملية الاعتقال انقطاع للتيار الكهربائي عن مخيم جنين واحياء متفرقة في مدينة جنين.

واعتقل السعدي (61 عاما) بالماضي من قبل قوات الأمن الإسرائيلي وقضى بالسجون الإسرائيلية 15 عاما، وهو من الـ400 فلسطيني الذين تم ابعادهم الى مرج الزهور بجنوب لبنان عام 1992، وفي تشرين أول/اكتوبر 2003 داهمت قوات خاصة المنزل الذي اختبأ فيه وتم اعتقاله، بعد عمليه مطاردة طويلة أجريت منذ بداية الانتفاضة الثانية، وعندما وصل الجنود لاعتقاله حاول الفرار والاختباء تحت سيارة، لكن تم ضبطه واعتقاله ومكث بالسجن 7 سنوات. وتعتقد اسرائيل ان السعدي كان متورطا بالماضي بارسال العديد من الانتحاريين من منطقة جنين.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من الجيش الاسرائيلي، على ما ورد اعلاه