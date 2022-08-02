الجيش الإسرائيلي يغلق محاور رئيسية جنوبي البلاد خوفا من رد انتقامي على اعتقال قيادي كبير في الجهاد الإسلامي

وأمر الجيش بإغلاق شاطئ زيكيم بوجه الزوار وأوقفت حركة القطارات بين أشكلون وسديروت وإغلاق معبر إيريز

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سلسلة إجراءات احترازية في الجنوب على ضوء اعتقال قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي أمس في مخيم جنين وسط تبادل إطلاق النار ما أدى إلى وفاة فلسطيني آخر الليلة الماضية. وقام الجيش صباح اليوم بإغلاق محاور وطرق رئيسية في الجنوب خشية قيام حماس بالرد على العملية وإطلاق الصواريخ على البلدات المقامة على امتداد غلاف غزة. وقا لمسؤول أمني إن "الخطوات الاحترازية في القطاع جاءت لمنع الجهاد الإسلامي من جر المنطقة نحو التصعيد".

وأوعزت السلطات الأمنية بإغلاق شاطئ زيكيم بوجه الزوار وأوقفت حركة القطارات بين أشكلون وسديروت وتم إغلاق معبر إيريز أمام حركة العمال.

وأصدر الجهاد الإسلامي، عقب عملية الاعتقال الليلية، بيانًا أعلن من خلاله نيته للرد على عملية الجيش الإسرائيلي في جنين، وأعلنت سرايا القدس عن التجنيد العام في صفوف مجنديها.

وجاء في بيان صادر عن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: " نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة ؛تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية مساء اليوم في مخيم جنين القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، ونفذ العملية عناصر من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود ومقاتلين من كتيبة جولاني، ووقع خلال العملية تبادل إطلاق نار بين مسلحين فلسطينين أطلقوا النار بالقرب من المبنى الذي كان يتحصن به السعدي، وجراء ذلك قتل فلسطيني خلال تبادل إطلاق نار ، فيما أكد موقع "واينت" أنه لم يكن أي إصابات بصفوف الجنود الإسرائيليين.