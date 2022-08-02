الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا مطلوبا لضلوعهم في أنشطة عدائية

خلال العمليات تم إطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على الجنود مما اضطرهم للرد بوسائل مكافحة الشغب

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي جهاز الأمن العام"الشاباك" وشرطة الحدود غارات جديدة للبحث عن مطلوبين بشبهة قيامهم بأنشطة عدائية في نابلس وطولكرم ومخيم فرح للاجئين في عدة مواقع في الضفة الغربية ليل الاثنين حتى الثلاثاء، اسفرت عن اعتقال 12 مطلوبا.

وقال الجيش في بيان إنه خلال العمليات تم إطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على الجنود مما اضطرهم للرد بوسائل مكافحة الشغب، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات من جانب القوات الاسرائيلية.

وجدير بالذكر أنه خلال الأيام المنصرم، اعتقل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن واستجوبوا أكثر من خمسين مطلوبًا للاستجواب.