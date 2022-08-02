الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان يصل سرًا إلى إسرائيل

في خطوة يعتبرها مراقبون على أنه إشارة تدل على تقدم في المحادثات وعلى الرغبة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود

وصل سراً إلى البلاد أمس الإثنين، بعد جولة مفاوضات أجراها مع كبار المسؤولين الحكوميين في بيروت، الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين في خطوة يعتبرها مراقبون على أنه إشارة تدل على تقدم في المحادثات وعلى الرغبة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أسرع وقت ممكن، وفق النشر في واللا.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم الوسيط الأمريكي مع طاقم المفاوضات الإسرائيلي المكلف بهذه المهمة ومع مسؤولين كبار في وزارة الطاقة ووزارة الخارجية وقيادة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة.

ويفيد موقع واللا أنه ليس من الواضح إن كان هوكشتين ينوي العودة إلى بيروت فور الانتهاء من محادثاته في إسرائيل للخوض في جولة جديدة مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

وتم النشر قبل يومين عن ترقب وصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين إلى بيروت اليوم الأحد في ما يعتبر إحدى الجولات البالغة الأهمية في إطار التوسط بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن الأمر برمته يجري وسط تهديدات يطلقها حزب الله اللبناني وتحديدًا تهديده الأخير المتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي، بحسب النشر في واينت.