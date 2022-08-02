English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان يصل سرًا إلى إسرائيل

i24news

دقيقة 2
كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة ، عاموس هوكستين ، يلتقي بوزير الطاقة اللبناني في بيروت ، لبنان ، في 31 يوليو / تموز 2022.
Anwar AMRO / AFPكبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة ، عاموس هوكستين ، يلتقي بوزير الطاقة اللبناني في بيروت ، لبنان ، في 31 يوليو / تموز 2022.

في خطوة يعتبرها مراقبون على أنه إشارة تدل على تقدم في المحادثات وعلى الرغبة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود

وصل سراً إلى البلاد أمس الإثنين، بعد جولة مفاوضات أجراها مع كبار المسؤولين الحكوميين في بيروت، الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين في خطوة يعتبرها مراقبون على أنه إشارة تدل على تقدم في المحادثات وعلى الرغبة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أسرع وقت ممكن، وفق النشر في واللا.

Video poster

ومن المقرر أن يجتمع اليوم الوسيط الأمريكي مع طاقم المفاوضات الإسرائيلي المكلف بهذه المهمة ومع مسؤولين كبار في وزارة الطاقة ووزارة الخارجية وقيادة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة. 

ويفيد موقع واللا أنه ليس من الواضح إن كان هوكشتين ينوي العودة إلى بيروت فور الانتهاء من محادثاته في إسرائيل للخوض في جولة جديدة مع كبار المسؤولين اللبنانيين. 

وتم النشر قبل يومين عن ترقب وصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين إلى بيروت اليوم الأحد في ما يعتبر إحدى الجولات البالغة الأهمية في إطار التوسط بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن الأمر برمته يجري وسط تهديدات يطلقها حزب الله اللبناني وتحديدًا تهديده الأخير المتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي، بحسب النشر في واينت.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق