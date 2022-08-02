الرئيس الإسرائيلي في تعقيب على قضية السجانات في سجن جلبواع: "كل امرأة في إسرائيل يجب أن تشعر بالأمان"

تساءل هرتسوغ موبخًا "كيف وصلنا إلى هذا الوضع المقلق بحيث أصبح جسد النساء اللواتي يدافعن عنا مباحًأ؟"

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ معقبا على قضية تعرض السجانات في أحد السجون في إسرائيل لاعتداءات من قبل سجناء أمنيين بعلم قيادة السجن إن "رئيس الدولة الخامس يتسحاك نافون حرص بشدة على وضع الأخلاق في مرتبة عالية، الأخلاق اليهودية والأخلاق الإنسانية. ولذلك فإني أشدد في مستهل كلامي وأقول ذلك من كل قلبي بأن نافون كان سيصرخ بهذا الكلام في كل زاوية ومن على كل منبر".

وأضاف هرتسوغ "حين أستمع إلى شهادات السجانات في الأيام الأخيرة فإني أصعق بقوة وبألم ويصيبني الغثيان. ويخيل لي أنه الشعور ذاته في أوساط الجمهور الإسرائيلي عامة. وسأتحدث عن الأمور الصعبة التي حدثت في سجن جلبوع وتردد صداها في الأيام الأخيرة".

على كل امرأة في إسرائيل أن تشعر بالأمان، وكل من تقوم بمهمة باسم الدولة عليها أن تشعر بأمان. كيف وصلنا إلى هذا الوضع المقلق بحيث أصبح جسد النساء اللواتي يدافعن عنا مباحًأ؟ يجدر بنا أن لا ننسى أن تلك الإصابات والندبات التي تجرها تلك المجندات ستبقى ماثلة أبدًا في مخيلتهن ولن تنمحي. لقد تركت أثرها في أجساد ونفوس وأرواح الضحايا.

وتابع هرتسوغ "يتوجب علينا إجراء تحقيق معمق في هذه الحالات بحيث يتم محاسبة كافة المسؤولين بكل صرامة. هذا ما نلتزم به".