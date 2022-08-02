وفد أمني مصري يصل إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء لمتابعة ملف إعمار القطاع

من المترقب أن يصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء عبر حاجز بيت حانون إيرز لمتابعة مشاريع الإعمار

نقلت قناة "الميادين" أنباء عن زيارة الوفد الأمني المصري إلى غزة لمتابعة ملفات مهمة وكذلك المشاريع المصرية في القطاع،بالتزامن مع العمليات الأمنية الحثيثة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك في الضفة الغربية في إطار عملية كاسر الأمواج، والتي كان آخرها الليلة الماضية باعتقال قيادي كبير في الجهاد الإسلامي هو بسام السعدي.

وأفاد موقع شمس نيوز في غزة بأنه وفقًا لما تناقلته وسائل إعلام محلية، الاثنين، فمن المترقب أن يصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، الثلاثاء عبر حاجز بيت حانون إيرز.

وبحسب ما نقل موقع "فلسطين الآن" عن مصادر أمنية، فإن الوفد سيصل القطاع في مهمة محددة، مبينًا أن مهمة الوفد متابعة مشاريع الإعمار المصرية في قطاع غزة.

ويضم الوفد وفق المصدر الأمني كلا من: اللواء محمد عابدين، والضابط أحمد عصام، ونجل رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني.

وفي مستهل هذا العام دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول المانحة إلى "المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتطلب أكثر من 500 مليون دولار" ، في إشارة إلى المبلغ الذي تعهدت به مصر لإعادة تأهيل القطاع، في أعقاب عملية "حارس الأسوار".