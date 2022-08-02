العراق: مقتدى الصدر يدعو المعتصمين لإخلاء البرلمان والاعتصام بمحيطه

قال وزير زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، أن مقتدى الصدر دعا إلى "إخلاء مبنى البرلمان"

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان له المعتصمين إلى إخلاء البرلمان العراقي والاعتصام بمحيطه وذلك في خلال مدة أقصاها72 ساعة.

وقال وزير زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، أن مقتدى الصدر دعا إلى "إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان، خلال مدة أقصاها72 ساعة من تاريخ البيان"، مضيفا "إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تباعا"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع البيان، على أن "ديمومة الاعتصام مهمة جدا لتتحقق مطالبكم. ويجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة"، مردفا "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".

وكان قد تظاهر الآلاف من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس للتيار الصدري، أمس الاثنين قرب المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، فيما يواصل مناصرو الصدر اعتصامهم في البرلمان لليوم الثالث. وتصاعد التوتر إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضمّ فصائل شيعية موالية لإيران، لرئاسة الوزراء.

وفي نفس السياق، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأحد الماضي، أن ما يحدث في البلاد "الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور".