تابعت الصحيفة، أن اللجنة التي انعقدت "سرا" قبل أيام، أقرت الميزانية التي اقترحها وزير الأمن الإسرائيلي

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز وافقت على تمويل أكثر من 500 مليون شاقل (أكثر من 145 مليون يورو) لتطوير منظومة الليزر الإسرائيلية لاعتراض القذائف صواريخ وطائرات مسيرة، والذي سيتم دعم إنتاجه من قبل شركة رافائيل.

وتابعت الصحيفة، أن اللجنة التي انعقدت "سرا" قبل أيام، أقرت الميزانية التي اقترحها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس لهذه منظومة، وسيتم توزيع التمويل على 6 سنوات وسيتم تخصيصه رسميًا لـ "تطوير واقتناء نظام دفاع أرض-جو متقدم ، بالإضافة إلى نظام جو-جو يمكن تثبيته على الطائرات".

ووافقت اللجنة على تمويل منظومة الليزر بعد تقديمها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وبعد سلسلة من الاختبارات الأولية الناجحة. الأداء يجعل هذا النظام الأول من نوعه في العالم الذي يتم إثباته في تطبيقات عسكرية حقيقية.

وكانت مجموعة من المهندسين الإسرائيليين العاملين في دائرة تطوير الأسلحة وشركة رفائيل، تمكنت من إتمام سلسلة تجارب بنجاح، استهدفت اعتراض راجمات صواريخ وصواريخ مختلفة والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسيرة باستخدام أشعة الليزر، على ما صرحت وزارة الأمن الإسرائيلية الخميس.

وستسمح الموافقة الرسمية على ميزانية البرنامج، المأخوذة من خزائن وزارة الأمن الإسرائيلية ، للمهندسين بصياغة اختبار طويل الأجل وخطة تطوير والاستعداد لاقتناء المنظومة.

وبحسب المصادر المشاركة في المشروع، فإن الحكومة الأمريكية يجب أن تشارك في تمويل وتطوير هذه المنظومة، ولم يتم لحد الآن توضيح كيفية تشكيل التعاون بالضبط بين الجانبين.