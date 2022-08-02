غانتس تعليقا على اعتقال القيادي بحركة الجهاد :"سنستهدف كل من يلحق الأذى بمواطني إسرئيل"

وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باستهداف كل من "يلحق الأذى بمواطني إسرائيل"

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء إلى قضية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي ليلة أمس وقال :"سنهاجم كل شخص يسعى لايذاء مواطني إسرائيل ويرتكب الإرهاب".

وجاءت تصريحات غانتس خلال جولة أجراها اليوم بالضفة الغربية في "فرقة يهودا والسامرة" بمرافقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وقال غانتس :"أنهي اليوم مع رئيس هيئة الأركان جولة في فرقة ’يهودا والسامرة’ حول التقدم ببناء السور الفاصل والأنشطة العملياتية على طول الخط تماس" وأضاف غانتس :"سياستنا واضحة: من يريد العمل والعيش بجيرة جيدة- سيحصل على يد ممدودة. وفي اليد الثانية سنمس كل من يسعى لايذاء مواطني إسرائيل ويرتكب الإرهاب".

وأضاف غانتس :"سيواصل الجيش الإسرائيلي، الشاباك وحرس الحدود بأنشطتهم العملياتية، مع كل الأدوات وفي جميع الميادين. كل تهديد ضد مواطني إسرائيل سيتم الإستجابة له برد قوي ونحن بالطبع سنتجهز لكل سيناريو, بناء على نفس المفهوم بالضبط، نحن نتقدم أيضا بالعمل على حاجز التماس ونلائم نظرية التشغيل كل الوقت، من أجل حماية الجبهة الداخلية المدنية وأيضا توسيع الدوائر الإقتصادية بيننا وبين الفلسطينيين من منطلق مصلحة مشتركة للازدهار والاستقرار".