إسرائيل: استجواب قائد سجن جلبوع من قبل الشرطة بتهمة تعرض مجندة سابقة ل"اعتداءات جنسية"

تابع هرتسوغ على أن "كل امرأة في إسرائيل يجب أن تشعر بالأمان، وكل من تقوم بمهمة باسم الدولة عليها أن تشعر بأمان

أكد القائد الذي كان يدير سجن جلبوع، أنه تم استجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية بشأن مزاعم مجندة سابقة بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل معتقل فلسطيني أثناء تقديم خدمتها العسكرية كحارسة، مشيرا إلى أنه "خضع للاستجواب لساعات لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى".

وكانت حارسة سابقة بسجن جلبوع في إسرائيل، الذي يضم معتقلين فلسطينيين، أدلت بشهادتها عن اعتداءات جنسية من قبل أحد نزلاء السجن، لتكون ثاني امرأة تدلي بشهادة من هذا النوع، خلال أسبوع.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الاثنين إنه "سوف يراجع تعيين المجندات والضابطات في خدمة السجون الإسرائيلية".

وفي نفس السياق، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ معقبا على قضية تعرض السجانات في أحد السجون في إسرائيل لاعتداءات من قبل سجناء أمنيين بعلم قيادة السجن"حين أستمع إلى شهادات السجانات في الأيام الأخيرة فإني أصعق بقوة وبألم ويصيبني الغثيان. ويخيل لي أنه الشعور ذاته في أوساط الجمهور الإسرائيلي عام".

وتابع هرتسوغ على أن "كل امرأة في إسرائيل يجب أن تشعر بالأمان، وكل من تقوم بمهمة باسم الدولة عليها أن تشعر بأمان".

وكشف عن القضية لأول مرة مراسل "واينت" حين أعد تقريرًا عن أوضاع السجناء الأمنيين فوصلت أسماعه هذه المعلومة بالصدفة مقرونة بشهادات عن استبداد السجين محمود عطا الله بمجريات الأمور في السجن، وقد بدا ذلك غير واقعي أول الأمر، كما أكد الصحفي. وتحدثت إليه إحدى الضحايا عن الألم الذي اعتصرها طيلة هذا الوقت بعد تعرضها للاغتصاب من قبل أسير أمني فلسطيني.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الاثنين، مقابلة أجرتها مع حارسة تدعى إيلا قالت إنني "نشأت في أسرة صهيونية وتربيت على حب الوطن"، وكشفت الشابة "لقد جندت في الجيش الإسرائيلي لخدمة بلدنا الحبيب وطلبت القيام بدور مهم. تم تكليفي بمراقبة السجناء".

وتابعت "إيلا"، سمح القائد للمحتجز بالسير بحرية في أروقة السجن دون قيود و "لمس أجساد المجندات".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد تناقلت منذ سنوات، تقارير عن تعرض حارسات للاعتداء من قبل نزلاء سجن جلبوع.