تفاؤل في إسرائيل بعد اجتماع لابيد والوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان

الوسيط الأمريكي وصل أمس سرا إلى إسرائيل واجتمع مع رئيس الحكومة يائير لابيد

إسرائيل ولبنان تقتربان من التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بينهما، وأفيد اليوم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اجتمع أمس سرا مع الوسيط الأمريكي الخاص آموس هوخشتين، وبحسب القناة "13" وصل الوسيط إلى منزل لابيد في تل أبيب فورا بعد جولة المشاورات التي أجراها في لبنان، وقال مسؤول سياسي للقناة إن "لبنان دولة تعيش خراب اقتصادي وبمجال الطاقة. يجب أن تقرر أين تريد أن تكون- دولة خراب أو دولة قادرة على انتاج الغاز".

وتشير حقيقة مجيء المسؤول الأمريكي مباشرة من لبنان لاطلاع رئيس الحكومة على التفاصيل، الى تقدم كبير بالمفاوضات. وهذا يرتبط بالطبع الى التفاؤل الإسرائيلي الذي سُمِعَ في الأيام الأخيرة في إطار التفاهمات. وسيجتمع المجلس الأمني المصغر غدا للحصول على مراجعة شاملة من البداية وحتى التطورات الأخيرة بالموضوع. وستشمل توضيحا مفصلا حول الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان.

وقدمت إسرائيل الى لبنان مؤخرا عرضا "سخيا" يسمح للبنانيين استخراج الغاز من خزان "قانا" أو "بلوك 9" الذي يتواجد بالمناطق اللبنانية، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على "تعويض"مناسب في منطقة أخرى بالبحر. ويشار إلى هوخشتين اجتمع أمس مع كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية الذين عبروا عن موافقتهم على العرض الإسرائيلي، كما أن حزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله قالوا إن "ما تقرره دولة لبنان سندعمه". وبذلك فإن نصر الله عمليا أزال معارضته.