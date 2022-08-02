المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أن الأطراف وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين

قال غروندبرغ في بيان له، "يسعدني أن أعلن عن أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين"

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء،أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.

وقال غروندبرغ في بيان له، "يسعدني أن أعلن عن أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 آب/أغسطس 2022 وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022"، مضيفا "يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن"، حسب موقع يمن شباب.

وتابع هانس غروندبرغ، معربا عن امتنانه "لقيادات الطرفين على موافقتها على هذا التمديد للهدنة وعلى استمرار انخراطها البنَّاء معي في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها"، مردفا "وتوطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام، سوف أكثِّف جهودي أيضاً مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع".

وأكد هانس غروندبرغ، أن من شأن الاتفاق الموسّع أن يوفّر أيضاً الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل.

ومن جانبه، قال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبد السلام، وفق ما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "أبلغنا الأمم المتحدة صباح اليوم بمخرجات النقاشات ورؤيتنا فيما له علاقة بمسار الهدنة وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت الهدنة المعلنة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، قد تضمنت إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.