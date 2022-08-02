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إسرائيل تسجل في شهر تموز الماضي عدد الوفيات الأكبر بكورونا منذ بدء انتشار الفيروس

i24news

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أفراد عائلة يزورون أحدهم في جناح وحدة كورونا بمركز زيف الطبي في مدينة صفد في 15 فبراير 2022.
David Cohen/Flash90أفراد عائلة يزورون أحدهم في جناح وحدة كورونا بمركز زيف الطبي في مدينة صفد في 15 فبراير 2022.

من المحتمل ان يرتفع عدد الوفيات بسبب أن إسرائيل تحدث معطيات الوفيات بصورة متأخرة

كشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 375 حالة وفاة بفيروس كورونا في شهر تموز/يوليو، الحديد يدور عن عدد الوفيات الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في شهر شباط/فبراير، ومن المحتمل أن يرتفع الرقم لأن وزارة الصحة الإسرائيلية تقوم بالعادة بتحديث معطيات الوفيات بصورة متأخرة. 

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ويتضح من المعطيات أن المعدل اليومي للوفيات الشهر الماضي بلغ 12 حالة وفاة ، وبلغت الذروة في 14 تموز/يوليو حين سجلت 22 حالة وفاة، ومقارنه مع شهر حزيران/يونيو بإن سجلت 143 حالة وفاة، وفي أيار/مايو 91 حالة وفاة، بينما في نيسان /ابريل سجل 206 حالة وفاة، وفي اذار/مار 311 حالة وفاة بينما في شباط/فبراير هذا العام سجلت 266 حالة وفاة، واجمالي الوفيات منذ بداية الأزمة بلغ 11,399 حالة. 

في حين بلغ عدد الإصابات اليومية في إسرائيل 4,271 في حين أن مؤشر انتشار الفيروس بقي مستقرا وبلغ 0.79، عدد الإصابات الخطيرة بلغ 318 اصابة، في حين أن 99 مصابا مربوطين بأجهزة التنفس. في حين ان عدد الإصابات النشطة بلغ اكثر من 40 الف إصابة. 

 

 

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