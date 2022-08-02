إسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة إلى حماس والجهاد الإسلامي

وحذرت خلالها إسرائيل من مغبة أي انتهاك لسيادتها لأن ردها سيكون شديدا

في أعقاب اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين ليلة أمس، يتأهب الجهاز الأمني الإسرائيلي لامكانية عملية انتقامية في جنوب إسرائيل وفي الضفة الغربية. ونقلت إسرائيل بحسب القناة N12 رسالة شديدة اللهجة لحماس والجهاد الإسلامي عن طريق الوسطاء المصريين، مفادها أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، لكن الرد سيكون شديدا على أي انتهاك لسيادتها.

ونفذ اعتقال السعدي بحسب القناة بعد أن أدركت إسرائيل بأن الجهاد عاد للتخطيط لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية, وفهمت إسرائيل أنه لا يوجد مفر الا باعتقال من يقف من وراء هذه المخططات، حتى لو كان الثمن تأهب أمني يشل حياة سكان غلاف غزة.

ويشار الى انه بسبب المخاوف من القيام بأنشطة انتقامية ، فإنه بعد انتهاء التقييم الأمني للجيش الإسرائيلي أعلن المجلس الإقليمي اشكول عن مواصلة اغلاق الطرقات بمنطقة المجلس الإقليمي أيضا غدا.

وعلى صعيد متصل غادر وفد من حماس برئاسة روحي مشتهى اليوم الثلاثاء قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجها الى القاهرة للتحدث مع مسؤولين مصريين، وصرح المتحدث باسم حماس حازم قاسم لقناو الغد بأن "الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين عدة قضايا مشتركة وسبل تخفيف معاناة أبناء شعبنا ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل".

كما من المتوقع ان يصل اليوم وفد امني مصري الى القطاع لمتابعة ملف الإعمار.