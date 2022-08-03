عائلة الجندي "هدار غولدن" تنطلق بمسيرة حتى حدود غزة للمطالبة باستعادة جثمان ابنها

المسيرة انطلقت من منزل العائلة في كفار سابا وستصل الى معبر ايرز الجمعة القادمة

أنهت الشرطة الإسرائيلية استعداداتها للمسيرة التي بادرت اليها عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي تحتجز حماس جثمانه في قطاع غزة، وانطلقت المسيرة اليوم الأربعاء بالقرب من منزل العائلة في مدينة "كفار سابا" وسط إسرائيل وستنتهي الجمعة في معبر ايرز بين إسرائيل وقطاع غزة، ويتوقع المنظمون أن يشارك بها 200 شخص، ومن المتوقع أيضا ان تتسبب بازدحامات مرورية.

ونقل موقع "واينت" عن المنظمين قولهم بأن المسيرة نظمت بمناسبة مرور ثماني سنوات على إهمال الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن واورون شاؤول اللذين تحتجز حماس جثمانيهما وتحتجز أيضا الإسرائيليين ايبرا مانغيستو وهشام السيد" وسيصل المشاركون الى السياج الحدودي مع قطاع غزة وسيطالبون الحكومة الإسرائيلية العمل على استعادة أبنائهم.

أييلت غولدن شقيقة الجندي هدار غولدن قالت "سأنطلق إلى غزة لاستعادة هدار، شقيقي، أدعوكم الانضمام لي، منذ ثماني سنوات تم التخلي عن أخي وتركه هناك. تم إعادة 677 مخرب، انتم تسمعون الرقم ؟! وجنودنا لا زالوا هناك. حقائب النقود تنقل لحماس والجنود والمواطنين لا زالوا هناك".

ويشار الى أنه في نهاية الأسبوع الماضي تم تعليق عشرات اللافتات على طول طريق المسيرة في محاولة لدعوة الجمهور الواسع للانضمام الى المسيرة الي انطلقت الساعة التاسعة من صباح اليوم.