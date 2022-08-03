إسرائيل:الحكم بالسجن 4.5 على محامي أطلق النار على منزل قائد وحدة "سيف" السابق

جريمة اطلاق النار وقعت قبل عام ونصف ولم يتسبب هذا بأي إصابات لكنه تسبب بضرر لبوابة منزله

قضت المحكمة المركزية في الناصرة شمال إسرائيل بالحكم بالسجن 4 سنوات ونصف على محامي عربي من قرية كفر كنا (33 عاما) بعد إدانته قبل عام ونصف بإطلاق النار على منزل ضابط الشرطة المتقاعد جمال حكروش والذي شغل بالسابق قائد وحدة "سيف" لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.

كما قضت المحكمة على المحامي بدفع تعويضات بقيمة 15 ألف شاقل وغرامة بقيمة 6 آلاف شاقل، وتشير لائحة الاتهام ضده أن خلفية إطلاق النار على منزل حكروش في كفر كنا والتي وقعت في أيلول/سبتمبر 2021، بسبب تدخل حكروش بخلاف عائلي في القرية والذي اعتبره المحامي المدان انه كان لصالح أحد العائلات.

ولم يصب أي شخص جراء إطلاق النار، لكنه تسبب بضرر لبوابة منزل حكروش، وأدين المحامي وشخص آخر بمخالفة إطلاق النار تجاه منطقة سكنية وحمل السلاح وعرقلة العدالة.

محامية الدفاع عن المحامي المدان صرحت بحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية "كان" بأن "المحامي اعترف بالتهم المنسوبة اليه وعبر عن ندمه على أعماله، ومن الواضح أن المحكمة شددت العقوبة عليه وحكمت بالسجن 58 شهرا، سندرس الحكم جيدا وسندرس خطواتنا القضائية لاحقا".