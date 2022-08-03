الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "برنامج إيران النووي یتقدم بسرعة كبيرة جدًّا"

رافائيل غروسي، "إننا سنبلغ الحكومات قريبًا عن أنشطة إيران النووية الجديدة"

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني يتقدم "بسرعة كبيرة جدًّا"، و"الكلمات الطيبة" من المسؤولين الإيرانيين ليست كافية لكسب ثقة المفتشين الدوليين، وعلى طهران أن تكون مستعدة للتوضيح بشأن برنامجها النووي.

وأضاف رافائيل غروسي، حول إعلان طهران بشأن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والجديدة، "لقد تم إبلاغنا بأنه يتم إعداد أجهزة طرد مركزي جديدة للتشغيل ومفتشونا مستعدون للمتابعة في حالة حدوث ذلك"، مضيفا "إننا سنبلغ الحكومات قريبًا عن أنشطة إيران النووية الجديدة"، حسب موقع إنترناشيونال.

وتابع رافائيل غروسي، منتقدا خطوة إيران بإغلاق 27 كاميرا وأجهزة مراقبة تابعة للوكالة، وقال": "كنا نوجه هذه الكاميرات ونتحكم فيها عن بعد وقمنا بتركيبها في أماكن مختلفة، ولكن خلال الشهرين الماضيين، لا نتحكم بالكاميرات"، مردفا "مشكلتنا الأهم هي المواقع التي تم فيها إغلاق كاميرات الوكالة، لكن كاميراتنا ما زالت نشطة في بعض المواقع النووية الأخرى في إيران ونعلم ما يحدث في هذه المواقع".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن الاثنين، أن بلاده جادة في تحقيق اتفاق "قوي وجيد ومستديم"، مشيرا إلى أنها تدرس مسودة خطة اقترحها الاتحاد الأوروبي.

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الإثنين الماضي ، أن إيران لديها القدرة على إنتاج قنبلة نووية ولكنها لا تنوي القيام ذلك.