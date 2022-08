السلطة الفلسطينية ترفع من المستحقات المدفوعة لمرتكبي "العملية التفجيرية بالجامعة العبرية" عام 2002

قررت السلطة الفلسطينية، زيادة بنسبة 14.3 في المئة المستحقات المدفوعة لعائلات منفذي "تفجير الجامعة العبرية" بمدينة القدس والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين.

وقال خبير العلاقات الدولية في جامعة تل أبيب، الدكتور إيمانويل نافون، في تصريح لi24news "حان الوقت لإخبار إسرائيل المجتمع الدولي أنه إذا كنت ستتحدث عن السلام وتتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، فلا يمكن أن تستمر صرف هذه المستحقات".

وتابع الدكتور إيمانويل نافون، "حتى لو لم نتحدث الآن عن حل سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في حين نتحدث عن تقليص الصراع وتعزيز المشاريع المشتركة، فإن هذا لا يتوافق مع مفهوم السلام ذاته".