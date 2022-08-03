السلطة الفلسطينية ترفع من المستحقات المدفوعة لمرتكبي "العملية التفجيرية بالجامعة العبرية" عام 2002

تابع إيمانويل نافون "حتى لو لم نتحدث الآن عن حل سياسي بين الجانبين فإن هذا لا يتوافق مع مفهوم السلام"

قررت السلطة الفلسطينية، زيادة بنسبة 14.3 في المئة المستحقات المدفوعة لعائلات منفذي "تفجير الجامعة العبرية" بمدينة القدس والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين.

وقال خبير العلاقات الدولية في جامعة تل أبيب، الدكتور إيمانويل نافون، في تصريح لi24news "حان الوقت لإخبار إسرائيل المجتمع الدولي أنه إذا كنت ستتحدث عن السلام وتتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، فلا يمكن أن تستمر صرف هذه المستحقات".

وتابع الدكتور إيمانويل نافون، "حتى لو لم نتحدث الآن عن حل سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في حين نتحدث عن تقليص الصراع وتعزيز المشاريع المشتركة، فإن هذا لا يتوافق مع مفهوم السلام ذاته".

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،ومع وصول الفلسطينيين المدانين إلى عقدين في السجن هذا الشهر، فمن المقرر أن تزيد السلطة الفلسطينية المدفوعات الشهرية لعائلاتهم بنسبة 14.3٪. والتي يراها البعض على أنها زيادة تلقائية وتدريجية، في حين يعتبرها البعض الآخر خطوة فعالة لمكافأة منفذي هذه العمليات العدائية على جرائم القتل التي يرتكبونها، في ما يُعرف بسياسة "الدفع مقابل القتل".

وقامت السلطة الفلسطينية في السنوات العشرين التي تلت بدفع أكثر من 2.5 مليون دولار لعائلات الذي قاموا بالهجوم في الضفة الغربية.

وكانت خلية تابعة لحماس في القدس الشرقية نفذت في خضم الانتفاضة الثانية ، في 31 يوليو/تموز 2002، تفجيرًا في مقهى للجامعة العبرية في القدس.

وقرر مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينيت)،​ الأحد الماضي خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.