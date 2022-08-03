الكويت تؤكد حل البرلمان رسميا لتصحيح المشهد السياسي

الصباح "وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار".

أفادت وكالة الأنباء الكويتية أمس الثلاثاء، أن مرسوما أميريا صدر بحل مجلس الأمة رسميا، مع تحرك ولي العهد لحل أزمة بين الحكومة والمجلس المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية.

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في مرسوم حل مجلس الأمة "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

ولم يوافق البرلمان حتى الآن على ميزانية الدولة. وقال وزير المالية الشيخ عبد الوهاب الرشيد أمس الثلاثاء إن ميزانية السنة المالية 2022-2023 سيجري الموافقة عليها بعد الانتخابات التي لم يتحدد بعد موعد لها، وإن الحكومة ستواصل العمل وفقا لميزانية 2021-2022 .

وقال الرشيد في بيان إن "الميزانية القادمة، التي يجب الموافقة عليها قبل نوفمبر/تشرين الثاني، حددت الإنفاق عند 23.65 مليار دينار (77.24 مليار دولار) مقارنة مع 23.48 مليار دينار في السنة المالية 2021-2022 ".

ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت، أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل تقليدي على التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، أكثر المجالس التشريعية فعالية في منطقة الخليج.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكنها تمنح مجلسها التشريعي صلاحيات أكبر من الهيئات المماثلة في بقية دول الخليج.