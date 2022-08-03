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الوفد الإيراني يتوجه إلى فيينا لاستكمال مباحثات الاتفاق النووي

AFP

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أعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.
AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNAأعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.

"في إطار سياسة رفع العقوبات الظالمة بحق بلادنا، سيتوجه الفريق التفاوضي برئاسية باقري إلى فيينا خلال ساعات"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وفدا برئاسة كبير المفاوضين علي باقري، سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات المقبلة من أجل استكمال المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، والمعلّقة منذ أشهر.

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وقال المتحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "في إطار سياسة رفع العقوبات الظالمة بحق بلادنا، سيتوجه الفريق التفاوضي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي باقري (...) الى فيينا خلال ساعات".

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