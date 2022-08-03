إسرائيل: "الكابنيت" يبحث التطورات في قطاع غزة ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

غانتس"الحياة لن تعود إلى مجراها الطبيعي في غزة إذا لم تعد في التجمعات السكانية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع".

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية عقد مع رئيس الوزراء يائير لابيد، اليوم الأربعاء،"تم تقييم الأوضاع والخطوات الأمنية التي اتخِذت بهدف الحفاظ على أمن سكان منطقة غلاف غزة و اطلاع الوزراء على وضع المفاوضات الجارية مع لبنان بشان ترسيم الحدود البحرية".

وأشار البيان إلى أنه "في مستهل الجلسة، تم تقديم إحاطة بشأن الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة الجنوبية من قبل بعض المسؤولين الأمنيين، ورئيس جهاز الأمن العام، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية".ولفت إلى أن "رئيس الوزراء يواصل تلقي الإحاطات المستمرة بشأن آخر مستجدات الأوضاع في منطقة غلاف غزة، ويجري تقييمات للأوضاع عدة مرات يوميًا".

ومن جهته، حذر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس من أن "الحياة لن تعود إلى مجراها الطبيعي في غزة إذا لم تعد في التجمعات السكانية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع".

من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلي(كان): "تستمر حالة التأهب الأمنية لليوم الثاني على التوالي في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، تحسبا من قيام الجهاد الإسلامي بإطلاق قذائف صاروخية أو صواريخ مضادة للدروع، ردا على اعتقال القيادي بسام السعدي".وأضافت: "تقرر في ختام جلسة أمنية تقييمية اليوم، استدعاء نحو مئة جندي احتياط أي ثلاث سرايا، لتعزيز فرقة غزة للقيام بمهمات إغلاق الطرق في هذه المنطقة والمساعدة في الشؤون اللوجستية".

وفي السياق وصل الوسيط الأمريكي في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، قبل يومين إلى إسرائيل -لعدة ساعات- لاطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على نتائج محادثاته في لبنان.

ومن جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بوحبيب، إن "مفاوضات ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل دخلت مراحل متقدمة"