رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مقابلة مع المرشحين لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش

أجرى رئيس الوزراء لابيد جلسة انفرادية مع كلا المرشحين بهدف الخوض في محادثة معمقة، واستمع منهما إلى تقييماتهما

التقى رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم، الأربعاء مع المرشحين لمنصب رئيس الأركان الجنرال إيال زامير والجنرال هرتسي هليفي، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.

وأجرى رئيس الوزراء جلسة انفرادية مع كلا المرشحين بهدف الخوض في محادثة معمقة، استمع من خلالها إلى تقييماتهما حول الأوضاع الأمنية على الصعيد الإسرائيلي والعالمي.

وعلى صعيد متصل، تم إزالة إحدى أكبر العوائق لتعيين رئيس هيئة الأركان بعد تعيين رئيس الحكومة يائير لابيد قاضي المحكمة العليا السابق ميني مازوز بمنصب رئيس لجنة تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام. وكان مازور شغل في الماضي منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، تلقى غانتس من المستشارة القضائية للحكومة جالي ميارة الموافقة القانونية على تعيين رئيس هيئة الأركان قبل الانتخابات في 1 تشرين الثاني /نوفمبر،