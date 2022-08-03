السعودية تطالب بنزع "الأسلحة النووية" من دول العالم وبدعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازتها

أعرب عن"القلق بشأن عدم شفافية إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما يشكله من تهديد لمعاهدة عدم الانتشار"

طالب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز بن محمد الواصل، اليوم الأربعاء،المجتمع الدولي بتحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية حول العالم، وبـ"دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي وتهديد المنطقة والعالم".

وأعرب مندوب السعودية في كلمته أمام الأمم المتحدة عن "القلق بشأن عدم شفافية إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما يشكله من تهديد لمعاهدة عدم الانتشار".

وقال عبد العزيز بن محمد الواصل إن "الرياض تولي اهتمامًا بالغًا بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتؤيد توسيعها".وأكد على "أهمية التزام الدول النووية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".