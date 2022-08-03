نشطاء من اليمين الإسرائيلي يطالبون لابيد وساعر بتنفيذ أوامر الهدم بحق خان الأحمر القريبة من القدس

وينتظر أن تطلع الحكومة المحكمة على موقفها بخصوص إخلاء خان الأحمر حتى الحادي عشر من أيلول ردًا على التماس

طالب نشطاء من اليمين الإسرائيلي رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير القضاء جدعون ساعر بتنفيذ أوامر المحكمة الإسرائيلية بإخلاء قرية خان الأحمر المأهولة بسكان فلسطينيين بدو وهدم المنازل التي بنيت دون ترخيص، خلال الأسبوع القريب، في حين دأبت حكومة نتنياهو وبعدها حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت على مر الأعوام الماضية، على تأجيل أوامر الهدم.

وينتظر أن تطلع الحكومة المحكمة على موقفها بخصوص إخلاء خان الأحمر حتى الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ردًا على التماس تقدمت به جمعية رجافيم المعروفة بمواقفها اليمينية المساندة لإقامة المستوطنات في الضفة الغربية على مبدأ أرض إسرائيل الكاملة.

وأورد الناشطون في رسالتهم التالي: "البناء غير القانوني المتزايد عشوائيا في خان الأحمر ومحيطه يضر بالمصالح الأمنية والإستيطانية لدولة إسرائيل في منطقة غلاف القدس وشارع رقم واحد الذي يصل بين غور الأردن وعاصمة إسرائيل" وفق النشر في واينت.

وتخوض النضال القانوني بالنيابة عن أبناء خان الأحمر "أصدقاء الجهالين"، ويدعي هؤلاء أنه لا يجوز طرد سكان خان الأحمر من مكانهم. في حزيران/ يونيو الماضي بعثوا برسالة إلى لابيد ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. وجاء في الرسالة "نوجه إليك طلبًا عاجلاً بأن تمارس سلطتك لإنهاء الوضع الحالي القائم على التمييز التخطيطي بحق البلدات البدوية، وأن تعمل بأسرع ما يمكن على تنظيم تصاريح البنية التحتية والبناء بالتشاور مع المجتمعات العربية المنتشرة فوق صحراء الضفة الغربية، على غرار ما يحدث في المستوطنات اليهودية والبؤر الاستيطانية المجاورة - حيث توجد عشرات المباني غير القانونية الصادر بحقها أوامر هدم في حين لا توجد نية لتنفيذها".