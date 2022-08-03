إسرائيل: افتتاح أكبر غرفة طوارئ في العالم في تل أبيب

أطلق على المركز اسم سيلفان آدامز، المتصدّق الكندي الإسرائيلي الذي تبرع بمبلغ 28 مليون دولار للمستشفى

احتفل مركز إيخيلوف الطبي في تل أبيب اليوم الأربعاء بافتتاح أكبر وأحدث غرفة طوارئ من نوعها على مستوى العالم بمساحة 86000 متر مربع، بحضور رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد.

صُمم المركز الذي يحتوي على 100 سرير للمرضى المرقدين ويمكن مضاعفة العدد بحال الطوارئ ليكون قادرًا على تلبية احتياجات الطوارئ العادية والتدفق المفاجئ للضحايا بسبب الحرب أو الهجمات الإرهابية.

وأطلق على المركز اسم سيلفان آدامز، المتصدّق الكندي الإسرائيلي الذي تبرع بمبلغ 28 مليون دولار للمستشفى. وانتشر اسم آدامز شعبيا لضلوعه بإحضار كأس السوبر الفرنسي إلى البلاد.

وقال أدامز في الحفل: "في إيخيلوف، يسعدني أن أقدم لسكان دولة إسرائيل أكبر غرفة طوارئ والأكثر تقدمًا من نوعها".

قال رئيس الوزراء على شرف الافتتاح "تجمع غرفة الطوارئ هذه بين أفضل ما يمكن لدولة إسرائيل أن تقدمه - رأسمالنا البشري المذهل الذي ينتج أفضل الأطباء والممرضات والفرق الطبية في العالم، والتكنولوجيا عالية التقنية التي تزودهم بأحدث الأدوات للنضال من أجل صحتنا ".

هناك أيضًا غرفة مخصصة للأشخاص الذين يصلون إلى المركز بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي، حيث يمكن تلبية احتياجاتهم بحساسية.

كما يوجد في المركز مستشارون متخصصون في أمراض القلب والأعصاب والجلد والصحة الجنسية.