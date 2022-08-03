العراق: مقتدى الصدر يدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

مقتدى الصدر:"أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار"

دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر في خطاب الأربعاء إلى حلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، وأضاف أن "الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية"، لافتا إلى أنه "لا فائدة ترتجى من الحوار معهم".

وقال الصدر مع دخول اعتصام مناصريه في البرلمان يومه الخامس "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار"، مضيفاً "لذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله... من خلال عملية ديموقراطية ثورية سلمية أولاً ثم عملية ديموقراطية انتخابية مبكرة بعد حلّ البرلمان الحالي".

وقال الصدر في كلمة متلفزة: "لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة"، مبينا أنه "لم يقرر الخوض بالانتخابات الجديدة من عدمها". ومضى قائلا إن "الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح".

وتابع أن "الثورة بدأت صدرية (أي من أنصار تياره) وهم جزء من الشعب"، موضحا أن "الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري".وذكر أنه "لم ولن يرضى بإراقة الدماء أبدا"، مبينا أن "أغلب الشعب قد سأم من الطبقة الحاكمة برمتها".