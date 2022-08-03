الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من مصفوفتين إضافيتين بدرجة نقاء 5 في المئة في منشأة نطنز

واشنطن"إيران تقترب من أن تصبح قوة نووية ويمكن أن تكون على بعد أسابيع فقط من إنتاج كل من المواد الانشطارية"

قالت وكالة الطاقة الذرية، مساء اليوم الأربعاء، إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من مصفوفتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بدرجة نقاء 5 في المئة في منشأة نطنز"

ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن "إيران تقترب شيئا فشيئا من أن تصبح قوة نووية ويمكن أن تكون على بعد أسابيع فقط من إنتاج كل من المواد الانشطارية الكافية والتكنولوجيا اللازمة لتسليح ونقل حمولة نووية".

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من ،اليوم الأربعاء، أن وفدا برئاسة كبير المفاوضين علي باقري، سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات المقبلة من أجل استكمال المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، والمعلّقة منذ أشهر.

وقال المتحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "في إطار سياسة رفع العقوبات الظالمة بحق بلادنا، سيتوجه الفريق التفاوضي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي باقري (...) الى فيينا خلال ساعات".

وعلى الرغم من الجهود المتضافرة من قبل إدارة بايدن لإقناع إيران بالامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، فقد وصلت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين إلى طريق مسدود بسبب إصرار طهران على إزالة مليشيات الحرس الثوري الإيراني من "القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية".