الجهاد الإسلامي يشترط التهدئة بوقف الاعتقالات في الضفة الغربية وإطلاق سراح معتقل مضرب عن الطعام

إسرائيل لم تستعجل الرد على تلك المطالب وهي على الأرجح تعترض على بعضها لا سيما الجزء المتعلق بوقف الاعتقالات

كشفت صحيفة القدس عن أن الجهاد الإسلامي وضع شروطًا للتهدئة من بينها: تبليغ رسالة لعائلة القيادي بسام السعدي الذي تم اعتقاله في جنين مطلع الأسبوع، لطمأنتهم على صحته، ووقف العمليات الإسرئيلية العسكرية في الضفة الغربية، إضافة إلى أن تلتزم إسرائيل بوقف معاناة المعتقل الإداري خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 144 يومًا.

وفي الوقت الذي تجري فيه مفاوضات عبر وسطاء لاحتواء الأزمة ومنع التصعيد، أوضح الجهاد الإسلامي أنه غير معني بالتصعيد لكنه في الوقت نفسه يؤكد على حقه "بالرد على جرائم الاحتلال".

أما بالنسبة لإسرائيل فهي بحسب التقرير لم تستعجل الرد على تلك المطالب وهي على الأرجح تعترض على بعضها، لا سيما الجزء المتعلق بوقف الاعتقالات.

يذكر أن المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية بشكل يومي في الضفة الغربية، تجري في إطار عملية "كاسر الأمواج" التي أطلقتها الحكومة بعد سلسلة من العمليات العدائية في إسرائيل والضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه يبقي على تأهبه إضافة إلى تعزيز فواته بناء على التقييمات الأمنية بنحو 100 جندي احتياط، وهي عبارة عن ثلاث سرايا تساعد "فرقة غزة" بعملية اغلاق الشوارع بمنطقة غلاف غزة، كما صدرت معلومات للجنود المتمركزين هناك بتوخي اليقظة وعدم الوقوف مكشوفين أمام القطاع.

القيود المفروضة على حركة السير والشوارع المعرضة للتهديدات المختلفة من قطاع غزة من المتوقع أن تتواصل الى أن يحدث تغيير بارز في الوضع، ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي والقيادة في الجنوب باتخاذ خطوات الحيطة والحذر ليست مرتبطة فقط بالتهديدات التي أطلقتها قيادة التنظيم في غزة للانتقام على الاعتقال، انما أيضا على خلفية معلومات استخباراتية.