إسرائيل / إيتمار بن غفير لـi24NEWS : "لا مشكلة لدي مع العرب وغايتي وضع حد للعنف لتأمين عيش كريم لأطفالهم"

بن غفير"العرب الذين يعيشون في دولة إسرائيل هم مواطنون، معظمهم من الموالين يريدون العيش هنا والعمل هنا"

قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف في إسرائيل ، إيتمار بن غفير ، لـ i24NEWS اليوم الأربعاء،"لا مشكلة لدي مع العرب وإنما غايتي وضع حد للعنف لتأمين عيش كريم لأطفالهم"وتابع: "جئت إلى هنا بدون غرور. أريد أن أفوز. أريد أن يفوز الشعب الإسرائيلي".

وأكد بن غفير على أن"بتسلئيل، صديقي، إذا كان يريد أن يكون الأول؟ لا مشكلة. المهم هو أن القائمة ستكون قائمة على المساواة." وقال "لدينا خلافات ... بعض الناس يريدون حزبا أكثر علمانية. أريد حزبا يخاطب كل إسرائيل."

وسئل بن غفير ، الذي تعامل مع الخلافات في الماضي بشأن الوسط العربي، عما إذا كان بيانه المتعلق بتمثيل "كل إسرائيل" يشمل السكان العرب، قال :"بالطبع العرب الذين يعيشون في دولة إسرائيل هم مواطنون، معظمهم من الموالين يريدون العيش هنا والعمل هنا ... لا توجد مشكلة".وتابع: "لدي مشكلة مع من يرشقون بالحجارة"، مشيرًا إلى عدد من المدن المختلطة في البلاد.

وعندما طُلب من بن غفير الرد على أسئلة حول رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، ذكر مناقشة يُزعم أنه أجراها مع عباس، حيث حاول زعيم "عوتسما يهوديت" إقناع عباس بإدانة قتل الجنود الإسرائيليين."وهو لم يفعل، وأنت تعرف لماذا؟ لأنه يدين قتل المواطنين، لكن قتل الجنود شيء آخر".

واضاف بن غفير:"سأقول شيئا واحدا: هناك تردد. لأنه في نهاية اليوم، نرى أن الحزبين على حدة يمكنهما أيضًا الحصول على الكثير من المقاعد."

وفي السياق تظهر معظم استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة إلا بمساعدة حزب بن غفير. وعندما سُئل عن مطالبه، قال: "إذا كانت هناك عقوبة إعدام في الولايات المتحدة، فلماذا لا في إسرائيل؟ عقوبة الإعدام للإرهابيين الذين يقتلون الأطفال!"