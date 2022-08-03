تقرير: المخابرات الإسرائيلية/ الشاباك كان على علم بوقوع اعتداءات جنسية في سجن الجلبوع

قالت المصادر إن مصلحة السجون وثقت المحادثة مع السجين الذي أقر بفعلته لكن الشاباك أغفلها في تقريره الرسمي

قالت مصادر الأربعاء إن مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عقدوا عدة اجتماعات مع سجين على خلفية اتهامات بقيامه باغتصاب إحدى حاسات السجن ، لكنه لم يكشف عن الأدلة.

وبحسب ما ورد فقد طلب السجين الفلسطيني محمود عطا الله من الشاباك عدم إدراج تهم الاعتداء الجنسي في القضية المحدثة ضده، على الرغم من اعترافه بطبيعة ما حدث وفقًا لموقع واينت.

وزعم التقرير نقلاً عن مصادر، من بينها مسؤولون كبار، أن عطا الله التقى بممثلي المخابرات عدة مرات على مدار عامين. واستجوب الشاباك النزيل عن حادثة الاعتداء الجنسي التي لم ينفها، وتم خلالها ذكر اسم المجندة الحارسة التي اتهمته بالاعتداء عليها.

وقالت المصادر إن مصلحة السجون قامت بتوثيق محادثته، لكن الشاباك أغفلها في تقريره الرسمي. وأصدر الشاباك بيانا نفى فيه الادعاءات وزعم أن الضباط الذين حضروا الاجتماعات "لم يكن لديهم أي معلومات تتعلق بالجرائم الجنسية المنسوبة لعطا الله".

على عكس الادعاءات، لم يتم تقديم أي معلومات عن الحادث خلال اللقاءات مع السجين. وبحسب التقرير فإنه عندما طلب عطا الله مساعدة الشاباك في استبدال البنود المتعلقة بلائحة الاتهام ضده من اعتداءات جنسية إلى مخالفات عنف، فقد عارض ممثلو الشاباك طلبه.

في وقت سابق يوم الاثنين، استجوبت الشرطة الضابط المسؤول في سجن جلبوع، الذي كان قائدا في وقت الاعتداء المزعوم بالاغتصاب، كجزء من التحقيق الذي بدأ في الأمر بعد أن كشفت حارسة سابقة تفاصيل الحادث الأسبوع الماضي.

ودعا وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى إعفاء الجنديات فورًا من الخدمة في السجون الأمنية، لكن وزير الأمن العام في البلاد عومر بارليف أصدر بيانًا يوم الأربعاء قال فيه إن الخطوة تتطلب إجراء تعديلات على التشريع. وقال الوزير إن الجنديات الإسرائيليات سيواصلن أداء الخدمة الإجبارية في السجون إلى أن يتم إدخال التغييرات القانونية