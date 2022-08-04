كبار المسؤولين الأمنيين للكابينت الإسرائيلي: بدون اتفاق مع لبنان ستزيد فرص المواجهة مع حزب الله

وفيما يشكك مطلعون على إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل موعد بدء العمل في كاريش ينوي المبعوث العودة خلال أسبوعين

أعرب مسؤولون إسرائيليون كبار في المؤسسة الأمنية خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني أمس الأربعاء عن تقديراتهم بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فستزداد فرص اندلاع تصعيد أمني على الحدود الشمالية للبلاد وقد ينزلق الأمر إلى عدة أيام من القتال، بحسب النشر في واللا.

وحضر جلسة مجلس الوزراء رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن القومي أهارون حليوة، ورئيس قسم الأبحاث في جهاز الأمن القومي عميت ساعر. كما شارك رئيس الموساد ددي بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار ومستشار الأمن القومي إيال حولتا.

وفي الوقت الذي أبدى فيه كل من إسرائيل والحكومة اللبنانية استعدادهما لحل النزاع بوساطة أمريكية فاعلة أسندت إلى عاموس هوكشتين، قام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بإطلاق تهديدات بانه لن يتوانى عن الدخول في حرب بحال لم يحصل لبنان على حقوقه كاملة من طاقاته المائية.

وتطرق اجتماع الكابينت إلى المداولات التي اشتملت عليها المحادثات اللبنانية مع الوسيط الأمريكي بناء على الاقتراح الأمريكي وموقف إسرائيل في مقابل الاقتراح اللبناني. كما تم التطرق إلى المخاوف من تحركات حزب الله بهذأ الشان بما يشمل تهديداته بضرب منصة كاريش المتوقع بدء عملها باستخراج الغاز الشهر القادم (أيلول/سبتمبر).

ووسط تشكيك إسرائيلي بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف قبل موعد بدء العمل في كاريش، ينوي المبعوث الأمريكي العودة إلى المنطقة لجولة قادمة من المحادثات مع الطرفين.

يتركز الخلاف حول الحدود البحرية على مساحة تبلغ عدة مئات من الكيلومترات المربعة في شرق البحر الأبيض المتوسط مقابل سواحل إسرائيل ولبنان، وقد تصل أرباح إنتاج الغاز الطبيعي من الخزانات المحتملة في منطقة النزاع إلى مليارات الدولارات.

وتم النشر مؤخرا أن إسرائيل ولبنان تقتربان من التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بينهما، وأفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اجتمع بداية الأسبوع الجاري سراً مع الوسيط الأمريكي، وبحسب القناة "13" وصل الوسيط إلى منزل لابيد في تل أبيب فورا بعد جولة المشاورات التي أجراها في لبنان، وقال مسؤول سياسي للقناة إن "لبنان دولة تعيش خرابًا اقتصاديًا وبمجال الطاقة. يجب أن تقرر أين تريد أن تكون- دولة خراب أم دولة قادرة على انتاج الغاز".