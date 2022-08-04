تقرير: المشروع الاقليمي المشترك بين إسرائيل والأردن والإمارات يواجه عوائق

مشروع "المياه مقابل الكهرباء" بموجبه تشتري اسرائيل من الاردن طاقة خضراء مقابل بيع الاردن 200 مليون كوب مياه

من المقرر أن تقوم إسرائيل والأردن في نهاية شهر أيلول/سبتمبر باتخاذ قرارها حول المشاركة بالمشروع الاقليمي المعروف باسم "المياه مقابل الكهرباء"، والذي بموجبة ستشتري إسرائيل الطاقة الخضراء من الأردن من مزرعة شمسية ستقيمها الإمارات في المملكة، مقابل بيع إسرائيل 200 مليون كوب من المياه الى الأردن من منشأة مخصصة لتحلية المياه، ووقع الجانبان على بيان نوايا في دبي في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإنه تتواصل خلال الأسابيع الأخيرة النقاشات حول الموضوع بين إسرائيل والأردن وحتى أنه تم إجراء اجتماع في الأردن، وقال مسؤولون إسرائيليون مطلعون لـ"كان" بأن محور النقاشات يتمحور حول قضية تمويل منشأة التحلية التي من المقرر إقامتها في إسرائيل لهذا الهدف.

ويتم دراسة احتمالات اخرى- مثل استخدام منشأة تحلية قائمة، على عكس المزرعة الشمسية في الأردن، والتي ستمول من قبل الامارات، الوضع غير متشابه بالنسبة لمنشأة التحلية المخصصة من جانب التمويل الإماراتي. فإن الجهات التي من الممكن أن تضمن تمويلها هي جهات دولية مثل البنك الدولي أو الولايات المتحدة، القضية لم يتم حسمها بعد.

التقديرات هي بأنه سيتم ايجاد حل لقضية تمويل منشأة التحلية، حيث أن هذا المشروع هام لكلا الطرافين ، ايضا على المستوى العملي ومستوى التصريحات، مسؤولون أردنيون مطلعون صرحوا مؤخرا بأنهم يأملون جدا بأن هناك رغبة وجدية من الجانب الإسرائيلي، وإن لم يخرج المشروع حيز التنفيذ بسبب قضية التحلية والمنشأة، سيكون هذا مخيبا جدا وسيؤثر على العلاقات. بحسب المسؤولين، يجب على المرء بأن يتعالى فوق جميع الأمور البيروقراطية والتأكد من نجاح الأمور، لأن الحديث عن مشروع إقليمي يمكنه أن يغير الكثير وأن يجلب الفائدة إلى الكثيرين.